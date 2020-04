Also Read - लॉकडाउन ने कैसी हालत बना दी है उर्वशी रौतेला की! वीडियो देख डर जाएंगे आप

View this post on Instagram

Miss Universe ☁️🌩🤍 #universeunited , always united while we’re apart 💫 love & miss you @realpaulashugart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #love #UrvashiRautela #MissUniverse