Urvashi Rautela Insta Story: उर्वशी रौतेला एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो अपनी फिल्मों से ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस का नाम भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ कई बार जुड़ चुका है. इसके अलावा इन दोनों के बीच लड़ाई भी सामने आई है. लेकिन अब लगता है कि उर्वशी का दिल किसी और देश के क्रिकेटर पर आ गया है और उन्होंने उस क्रिकेटर का वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी.उर्वशी रौतेला जब भारत का मैच देखने स्टेडियम में आती हैं तो ट्रोल होने लगती हैं. ऋषभ और उर्वशी रौतेला के बीच कोल्ड वॉर भी थमा नहीं था कि उर्वशी का दिल पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह पर आ गया.

ऐसे में उर्वशी खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने एक फैन पेज की कहानी इंस्टा पर शेयर की. कहानी देखने के बाद भारतीय प्रशंसकों का दिल टूट गया. ट्रोलर्स ने ट्विटर पर मीम्स बनाकर नसीम, ​​उर्वशी और ऋषभ का लव ट्रायंगल दिखाया.

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story😂😂 pic.twitter.com/yH87gzEvH6

— Fatimah (@zkii25) September 6, 2022