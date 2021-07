Urvashi Rautela Stuns in Rs 2.8 Lakh Lehenga And Rs 1 Crore Jewellery see actress avatar: बॉलीवुड की सुपरस्टार उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, लेकिन वो अक्सर अपनी महंगी ड्रेस की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में उर्वशी (Urvashi Rautela) ने एक बार फिर से ट्रेडिशनल लुक से सबका दिल जीत लिया है.उर्वशी (Urvashi Rautela) ने हाल ही में अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें वह किसी प्रिंसेस की तरह दिखती हैं, हालांकि ड्रेस से ज्यादा उसकी कीमत लोगों का ध्यान खिंच रही है.Also Read - 58 लाख की पाटन पटोला साड़ी में गजब की खूबसूरत लगीं Urvashi Rautela, तीर था जो दिल चीर गया

उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड की हैं जिसमें उन्होंने लहंगा पहना हुआ है और ये लहंगा रेनू टंडन द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उस पर भारी और कलात्मक सुनहरी कारीगरी दिखाई दे रही है जिसकी कीमत 28 लाख है. इस दौरान उन्होंने जो ज्वैलरी कैरी की है उसकी कीमत 1 करोड़ तक है. Also Read - OMG! Urvashi Rautela ने पहन ली इतनी टाइट ड्रेस...Oops मोमेंट का हुईं शिकार, देखें Viral Video

View this post on Instagram A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor🇮🇳 (@urvashirautela)



इन तस्वीरों में उन्होंने काफी हैवी वर्क वाला लहंगा पहना हुआ है, जो उनके लुक को आकर्षित बना रहा है. इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘मैं पार्टी को गर्म कर सकती थी, मैं आपकी बॉडी को रॉक कर सकती थी’. Also Read - Mud Bath Ke Fayde: उर्वशी रौतेला ने बताया अपना ब्यूटी सीक्रेट, यहां जानें मड बाथ के फायदे

View this post on Instagram A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor🇮🇳 (@urvashirautela)



उर्वशी के चाहने वाले उनकी तस्वीरों पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. उर्वशी को उनके खूबसूरत और ट्रेंडी फैशन सेंस के लिए जाना जाता है. उर्वशी आए दिन सोशल मीडिया पर अपने लुक को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. हाल ही में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को कोरोना काल में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड-2021 से सम्मानित किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor🇮🇳 (@urvashirautela)



एक्ट्रेस के काम की बात करें तो उर्वशी रौतेला एक बड़े बजट की तमिल फिल्म के साथ अपना तमिल डेब्यू करेंगी, जिसमें वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक आईआईटीयन की भूमिका निभाएंगी, और बाद में वह एक द्विभाषी थ्रिलर में दिखाई देने वाली हैं