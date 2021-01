Urvashi Rautela Troll for her tight hot and bold dress at the filmfare awards see pics- बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपनी ड्रेसेज को लेकर चर्चा में रहती हैं. इस अदाकारा की स्टाइलिंग और फैशन सेन्स के लोग दीवाने हैं. मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी में भी उर्वशी को अपने कीमती लहंगे के लिए ट्रोल किया गया था. एक्ट्रेस अपने लुक पर काफई ध्यान देती हैं. उर्वशी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल (Urvashi Rautela Instagram) से अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं जिसमें वो अलग-अलग अंदाज में पोज़ देती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - 'बाहुबली' को मात देगी 'RRR'? राजामौली ने शेयर की क्लाइमैक्स शूट की झलक, दमदार होगा एक्शन

अभिनेत्री बता दें, उर्वशी रौतेला जल्द ही वास्तविक जीवन पर आधारित (बायोपिक) फिल्म में नजर आएंगी. अभिनेत्री का कहना है कि अभिनेताओं के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम बायोपिक में काम करना है. उर्वशी वेब सीरीज, ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ में रणदीप हुड्डा की पत्नी के रूप में नजर आएंगी. थ्रिलर सीरीज पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा के जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है.