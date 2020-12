Urvashi Rautela was nervous to get tested for Covid 19 see pics-अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कोविड-19 टेस्ट कराया है और सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के साथ इस अनुभव को साझा किया. उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह हरे रंग के स्वेट सूट में नजर आ रही हैं और साथ ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नजर आ रहा है, जिसने पीपीई सूट पहना है और अभिनेत्री के नाक का स्वैब ले रहा है. Also Read - Rape With Daughter: बेटी से रेप करता था HIV संक्रमित पिता, Pregnant भी किया, कोर्ट ने कहा...

वीडियो के साथ उर्वशी ने लिखा, "आसान है उर्वशी, हैशटैगसेफ्टीफस्र्ट. यहां तक कि मेरा हेल्थकेयर प्रोवाइडर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, हैशटैगकोविड-19 टेस्ट."

उर्वशी को हाल ही में म्यूजिक वीडियो, ‘तेरी लोड वे’ में देखा गया था, जिसे सिंगा द्वारा गाया और टीपू सुल्तान द्वारा कंपोज्ड किया गया. वह अब अपनी तेलुगू फिल्म ‘ब्लैक रोज’ की रिलीज का इंतजार कर रही हैं.