Urvashi Rautela wears white mesh dress in 20 Pounds see Hot and Glamorous pics-बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला Urvashi Rautela का फैशन सेंस कमाल का है. महंगी ड्रेसेज़ पहनने का उनको शौक है. हाल ही में उर्वशी ने फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा- 'Wearing a 20 pounds dress is not an easy job'.

white mesh ड्रेस में उर्वशी की अदाएं देखने वाली है. उर्वशी अपनी सेहत और शौक दोनों का बहुत ख्याल रखती हैं. बता दें, फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग में बिजी हैं.

Also Read - Aamir Khan Covid 19 Positive: कोरोना की गिरफ्त में आमिर खान, खुद को किया आइसोलेट

हाल ही में उवर्शी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां उनके हाथों में ब्लैक वॉटर की बोतल दिखाई दीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली भी यही पानी पीते हैं.

जिसे Fulvic Trace से इंफ्यूज किया जाता है. यह पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. ब्लैक वॉटर में पीएच वैल्यू काफी ज्यादा होती है.

इस पानी की कीमत लगभग 3 से 4 हजार रुपये प्रति लीटर है.

View this post on Instagram A post shared by Elfaworld (@elfaworld)

बता दें कि उर्वशी रौतेला के करियर की शुरुआत एक्शन-रोमांस बेस्ड फिल्म सिंह ‘साहब द ग्रेट’ से हुई थी.