It’s surreal my first International film project titled “AISLADOS” out soon!!!! I have been representing India from the very beginning. It started with the Miss Tourism World stage in 2011 China🇨🇳, Miss Asian Supermodel in South Korea 🇰🇷 & Miss Universe stage 2015 in Las Vegas. I’m glad that my efforts have been appreciated and recognised. I’m a proud Indian and wear that on my sleeve. It’s humbling to be on the receiving end of such love, support and acceptance for me as an entertainer in new geographies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #love #UrvashiRautela #Aislados