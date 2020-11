Also Read - US Presidential Election Result: ट्रंप ने नहीं मानी हार, ट्वीट कर किया जीत का दावा- चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

View this post on Instagram

Also Read - चुनाव जीतने के बाद बोले जो बाइडेन- 'मैं ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो लोगों को बांटने नहीं जोड़ने का काम करेगा'

America spoke in record breaking numbers and the verdict is in… EVERY VOTE counts. I applaud everyone who voted in what was such a powerful display of how a democracy should function. It was amazing to witness this election in the US. Congrats to the President Elect @joebiden and Vice President elect @kamalaharris, the first woman VP! Dream Big girls! Anything can happen!! 💙❤️🤍 #DemocracyRocks Congratulations America.