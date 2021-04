User asked Neha Dhupia for her breastfeeding video: साल 2002 में फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) अक्सर अपनी बेबाकी की वजह से खबरों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली नेहा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर को री शेयर किया है जो फिर से खूब चर्चा में है. दरअसल नेहा ने ब्रेस्टफीड (Breastfeeding) करते हुए अपनी पुरानी फोटो शेयर की है मगर उन्होंने एक शख्स के भद्दे कमेंट को भी दुनिया के सामने लाया है. Also Read - Neha Dhupia ने दिखाया अपना ग्लैमरस और हॉट अंदाज़ तो यूजर ने कहा- सनकी बुढ़िया, Photos Viral

नेहा धूपिया ने मां बनने के बाद साल 2019 में ही बेटी को ब्रेस्टफीड कराते हुए यह तस्वीर पोस्ट की थी. इस फोटो पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा था-‘क्या आप अपना ब्रेस्टफीडिंग वीडियो पोस्ट कर सकती हैं??? विनम्र निवेदन है.’ Also Read - 'A Thursday' फिल्म में Neha Dhupia निभाएंगी पुलिस का किरदार, देखें एक्ट्रेस का धाकड़ लुक

इस भद्दे कमेंट पर नेहा की एक फैन ने उस शख्स को करारा जवाब दिया और उन्हें सबके सामने शर्मसार कर दिया. फैन ने उस गंदे कमेंट के जवाब में लिखा- ‘मैं तुम्हारे पेज पर तुम्हारी मां और दादी/नानी के फोटोज़ देख सकती हूं. प्लीज़ उनसे पूछो, वो तुम्हें दिखाएंगी.’

फैन के करारे जवाब पर नेहा का भी रिएक्शन था. नेहा ने लिखा- ‘मैं ऐसे कमेंट्स को अक्सर इग्नोर कर देती हूं मगर मैंने अब इसे दुनिया के सामने लाया है. ऐसे लोग और ऐसी मानसिकता वाले लोग ही ब्रेस्टफेडिंग जैसे विषय को मटमैला करते हैं. ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं. यही नहीं नेहा ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में भी दिल की भड़ास निकाली हैं.

उन्होंने कहा लोग आज भी मां के ब्रेस्टफीडिंग को सेक्शुअली तरीके से देखते हैं जो बेहद गलत है. इसके साथ ही नेहा ने इस कमेंट को इंसेंसिटिव बताया और कहा ऐसे लोग समाज को बस गंदा करते हैं. नेहा ने ब्रेस्टफेडिंग को नॉर्मलाइज करने की भी बात की है.