लॉस एंजेलिस: गायक अशर ने रविवार रात को ग्रैमी समारोह में दिवंगत गायक और आइकॉनिक कलाकार प्रिंस को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके क्लासिक गानों पर परफॉर्म किया. परफॉर्मेस के दौरान स्टेज पर उनका साथ डांस के माध्यम से एफकेए ट्विग्स ने दिया. अशर ने नीले और हरे रंग का सूट पहना था और अपनी परफॉर्मेश की शुरुआत ‘लिटिल रेड कॉर्वेट’ से की. बिलबोर्ड डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, जब ‘व्हेन डव्स क्राई’ परफॉर्मेश की शुरुआत हुई तब एफकेए ट्विग्स ने स्टेज पर आकर अपने पोल डांस परफॉर्मेंस की शुरुआत की. इस दौरान एफकेए ने सफेद फेदरी बोआ भी डाल रखा था.

The artist always known as @usher pays tribute to the legendary #Prince at the #GRAMMYs. 📷on #pixel4 pic.twitter.com/UArK6I3yrX

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020