नई दिल्ली: साल 2020 ने हिंदी सिनेमा और मनोरंजन जगत के कई सितारों को हम सब से छीन लिया मगर नए साल 2021 ने भी बहुत जल्द अपने सख्त और बेरहम तेवर से हम सबको रूबरू करवा दिया. संगीत की दुनिया में एक नया मयार हासिल करने वाले उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान (Ghulam Mustafa Khan) का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. शास्त्रीय गायकी के लिए मशहूर इस फनकार ने मुम्बई के बांद्रा स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली. लंबे वक़्त से बीमार चल रहे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ने बीते दिन दोपहर 12 से 12.15 बजे के बीच दुनिया को अलविदा कह दिया.

इस निधन से संगीत जगत में मातम पसरा हुआ है. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar), सोनू निगम (Sonu Nigham) और एआर रहमान (AR Rahman) जैसे कई दिग्गजों ने खान साहब को याद करते हुए सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की. लता मंगेशकर ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'मुझे अभी ये दुखद खबर मिली है कि महान शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे. ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. वो गायक तो अच्छे थे ही पर इंसान भी बहुत अच्छे थे."

ए आर रहमान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा- ‘सभी गुरुओं में सबसे प्यारे. अल्लाह उन्हें दूसरे जहां में खास जगह दे.’ वहीं सोनू निगम ने भी ट्विटर पर उस्ताद गुलाम अली खान की तर्ज पर गाए गाने को अपलोड कर उन्हें याद किया है.’

The sweetest teacher of all ..May the Ghafoor-ur-Rahim give you a special place in the next world 🌹🌺🌻🌼🌷 #UstadGhulamMustafa 🇮🇳 https://t.co/dx9Lhc2cXB

The passing away of Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab leaves our cultural world poorer. He was a doyen of music, a stalwart of creativity whose works endeared him to people across generations. I have fond memories of interacting with him. Condolences to his family and admirers. pic.twitter.com/jZy7eVhW68

