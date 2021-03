Uttar Pradesh gangster Vikas Dubey film shooting not allowed in kanpur read details-कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित आगामी फिल्म के निर्देशकों में से एक नीरज सिंह का कहना है कि उन्हें शहर में शूटिंग की अनुमति नहीं दी गई है. ‘बिकरू कानपुर गैंगस्टर’ शीर्षक से फिल्म को सिंह और श्रद्धा श्रीवास्तव द्वारा सह-निर्देशित किया गया है. फिल्म में निमाई बाली ने मुख्य भूमिका निभाई है. Also Read - केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की बेटी Arushi Nishank के जलवे, इस फिल्म से करेंगी डेब्यू, देखें खूबसूरत तस्वीरें

नीरज सिंह ने बताया, "हमने आगरा और मथुरा में फिल्म की शूटिंग की है. हम शूटिंग करने के लिए कानपुर भी गए, लेकिन अनुमति नहीं मिली. यह विवादास्पद सामग्री है, इसलिए अनुमति नहीं दी गई. कानपुर विकास दुबे का गृहजिला है, इसी को लेकर समस्या हुई होगी. यही कारण है कि अन्यत्र शूटिंग करने का फैसला किया गया है."

उन्होंने कहा, "हमें किसी अज्ञात व्यक्ति से धमकी भरे कॉल भी आए हैं, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि यह मजाक था या गिरोह के गुंडे. मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें कॉल प्राप्त हुए. हालांकि, हम अपने निर्माताओं के सहयोग से शूट पूरा कर सकते हैं."

यह बायोपिक 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी.