View this post on Instagram

Got to groove to the beats of #Ghungroo with one and only! Super stoked!! @hrithikroshan (Link in Bio) @tigerjackieshroff @itssiddharthanand @thetusharkalia @boscomartis @caesar2373 @vishaldadlani @shekharravjiani @arijitsingh @shilparao @kumaarofficial #WAR #HrithikVsTiger @yrf