Bigg Boss Fame वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने फिर से सजाया ठेला, वायरल हुआ वीडियो

Chandrika Dixit Vada Pav Thela Video: 'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से फेमस हुईं चंद्रिका दीक्षित फिर से अपने वड़ा पाव वाले बिजनेस में वापस आ गई हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 13, 2026, 10:35 AM IST
Bigg Boss Fame वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने फिर से सजाया ठेला, वायरल हुआ वीडियो

Chandrika Dixit Vada Pav Thela Video: चंद्रिका गेरा दीक्षित, जिन्हें दिल्ली की ‘वड़ा पाव गर्ल’ के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी सफलता की कहानी से कई लोगों को प्रेरित किया है. हालांकि पिछले कुछ समय से वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी हुई थी. बता दें ‘वड़ा पाव गर्ल’ ने अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच चीजें सही हो गई हैं. इसी बीच में अपने चंद्रिका का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो फिर से अपने वड़ा पाव वाले मोड में जाती दिख रही हैं.

फिर से वड़ा पाव बेचेंगी चंद्रिका गेरा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ‘वड़ा पाव गर्ल’ एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर अपने स्वाद का जादू चलाने की तैयारी कर रही हैं. @socialgharana ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें चंद्रिका एक बार फिर से सड़क पर ठेला लगाती हुई नजर आ रही हैं औऱ इस दौरान भी वो वड़ा पाव बेच रही हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ कहा नहीं है लेकिन वो अपने ठेले पर रखे कड़ाही की पूजा कर रही हैं और फिर ठेले पर आए कस्टमर को पाव बेचती हुई नजर आ रही हैं.

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कैसे शुरू हुआ था बिजनेस

चंद्रिका की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनका 1 साल का बेटा रुद्राक्ष बीमार पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ गई थी. अपने बच्चे की देखभाल के लिए माता-पिता को अपनी-अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और बेटे के इलाज में अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी. बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए, चंद्रिका ने अपने पति और ससुराल वालों की मदद से अपना बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला किया. 2022 में, उन्होंने नई दिल्ली के पीतमपुरा के सैनिक विहार में एक छोटे से स्टॉल पर वड़ा पाव बेचना शुरू किया. शुरू में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जो काम एक छोटे से बिज़नेस के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही राजधानी में चर्चा का विषय बन गया और लोग उनके वायरल वड़ा पाव के दीवाने हो गए. जल्द ही चंद्रिका मशहूर हो गईं और उनके स्वादिष्ट वड़ा पाव की चर्चा दिल्ली के हर कोने में होने लगी. इसी तरह उन्हें ‘वड़ा पाव गर्ल’ का नाम मिला और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी.

बिग बॉस ओटीटी 3 में आई थी नजर

चंद्रिका एक म्यूज़िक वीडियो ‘दर्जी’ में भी नज़र आईं और अपने लुक से इंटरनेट पर छा गईं थी. इस वीडियो में उनके काम की फ़ैन्स ने जमकर तारीफ़ की थी. इसके साथ ही वो बिग बॉस ओटीटी 3 में भी नजर आ चुकी हैं और इसी शो में उन्होंने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया है और सबूत होने का दावा किया था.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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