Vadh 2 Trailer: इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है संजय मिश्रा- नीना गुप्ता का खौफ, फिल्म का सस्पेंस खोल देगा दिमाग के सारे पेंच?
Vadh 2 Trailer: लव फिल्म्स की थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म 'वध 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसे पहले वाले पार्ट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है.
Vadh 2 Trailer: थ्रिलर फिल्म के शौकीन दर्शकों की पिटारी में एक और फिल्म आकर गिरी है. ‘वध’ के पहले पार्ट की सफलता के बाद इसमें और ज्यादा रोमांच कूट-कूटकर भरा गया. जो कि और ज्यादा खतरनाक होने वाला है. फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है. ट्रेलर लगभग 2 मिनट 21 सेकंड लंबा है और इसे देखकर साफ समझ आता है कि कहानी में रोमांच और भावनात्मक संघर्ष के साथ कई रहस्य भी छिपे हैं.
ट्रेलर में क्या है खास?
‘वध 2’ का ट्रेलर शुरुआत से ही एक डर का माहौल का रचता है. शांत चेहरों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है. गुस्सा, दबा हुआ दर्द और बदले की आग. ट्रेलर के हर फ्रेम में दिमाग के घोड़े दौड़ाते रह जाएंगे कि आखिर असली अपराधी है कौन? इस बार कहानी एक मिसिंग केस की गुत्थी सुलझाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.
फिल्म की स्टारकास्ट
इस फिल्म के पहले पार्ट की तरह संजय मिश्रा अपने शांत और इंटेंस किरदार में नज़र आ रहे हैं वहीं नीना गुप्ता की आंखों में डर, मजबूरी और आक्रोश की झलक साफ दिखाई दे रही है. ‘वध 2’ में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.
फिल्म की कहानी
फिल्म के लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा कि ‘वध 2’ का मकसद दर्शकों के सामने एक ऐसी कहानी और किरदार पेश करना है जिसे दर्शक सस्पेंस को रियल में महसूस कर सकें. दरअसल, ये क्राइम नहीं बल्कि एक आक्रोश और दर्द की कहानी है.
क्या है खास?
प्रोड्यूसर लव रंजन ने कहा कि ‘वध 2’ पूरी तरह से नई कहानी इसे और आगे तक लेकर जाती है. इस बार के पार्ट में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के अलावा कुमुद मिश्रा भी हैं. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस हमारे इस विश्वास को मजबूत करती है कि अच्छी कहानियां उम्र और परंपराओं से परे होती हैं.
ट्रेलर को मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स?
फिल्म निर्माता अंकुर गर्ग ने कहा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में ‘वध 2’ के प्रति दर्शकों का रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक रहा. इससे यह साफ होता है कि दर्शक अभी भी सार्थक और किरदारों पर आधारित कहानियां पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि ‘वध 2’ अपनी पिछली फिल्म की सफलता को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसे पूरी तरह नई कहानी के साथ पेश किया गया है जो बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस देने वाली है.
डायलॉग्स और साइलेंस
कम डायलॉग, ज्यादा साइलेंस. यही ‘वध 2’ की ताकत है. खामोशी कई बार शब्दों से ज्यादा डर पैदा करती है.
कब होगी फिल्म रिलीज़?
लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
(इनपुट एजेंसी)
