valentine day 2022 Celebrities who tied the knot on his Romantic Day: फरवरी का महीना मतलब प्यार और इजाहर का महीना, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजाहर करते हैं. 'वैलेंटाइन डे' सभी प्यार करने वालों के लिए एक बेहद ख़ास दिन होता है और अपने प्यार से शादी करने के लिए इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है. वैलेंटाइन डे को कुछ लोग प्यार और मोहब्बत का दिन भी बोलते हैं और अपने प्यार के रिश्ते को शादी में बदलने की सोच रहे हैं, तो फरवरी के प्यार भरे मंथ से अच्छा टाइम भला और क्या हो सकता है. ऐसे में बॉलीवुड और टीवी के बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इस दिन को शादी करके अपने प्यार की एक नई कहानी लिखी है, तो चलिए जानते हैं उन स्टार के बारे में जो इस दिन बने एक दूसरे के जीवनसाथी.

1. संजय दत्त और रिया पिल्लई

संजय दत्त ने गर्लफ्रेंड रिया पिल्लई से गुपचुप तरी़के से 14 फरवरी 1998 में मंदिर में शादी रचाई थी. मशहूर मॉडल रिया पिल्लई से संजय की ये दूसरी शादी थी, मगर ये भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई. वैलेंटाइन के दिन शादी करने वाले संजय और रिया के रास्ते बहुत जल्दी अलग हो गए. जहां अब संजय ने मान्यता से शादी कर ली तो वहीं रिया ने टेनिस प्लेयर 'लिएंडर पेस' से

2. अरशद वारसी और मारिया गोरेट्टी

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने 8 साल के लंबे रिश्ते के बाद मारिया से शादी की. दरअसल, अरशद एक कॉलेज डांस फेस्टिवल में जज थे और मारिया कंटेस्टेंट. वहीं दोनों की नज़रें मिली और दिल में कुछ-कुछ होने लगा. सालों एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 फरवरी 1999 में शादी कर ली. जानकारी के मुताबिक पहली दोनों ने शादी की और फिर निकाह भी पढ़ा, इनका एक बेटा और एक बेटी भी है.

3. राम कपूर-गौतमी गाडगिल

टेलीवुड के ये आइडियल कपल सोनी टीवी के शो घर एक मंदिर की शूटिंग के दौरान ही प्यार में पड़ गए. रिश्ते में आए कई उतार-चढ़ाव और घरवालों को मनाने के बाद दोनों ने शादी के लिए 14 फरवरी का दिन ही चुना. हालांकि, गौतमि ने इससे पहले मशहूर कॉमर्शियल फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया.

4. रुसलान मुमताज़-निराली

धारावाहिक कहता है दिल जी ले ज़रा में लीड रोल करने वाले रुसलान मुमताज़ और निराली की पहली मुलाक़ात हुई थी श्यामक डावर की डांस एकेडमी में. संगीत की धुन पर धिरकते-धिरकते इनके दिल भी एक-दूसरे के लिए धड़कने लगे और इस कपल ने 14 फरवरी 2014 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली.

5. मंदिरा बेदी और राज कौशल

टीवी की मशहूर एक्टर और होस्ट मंदिरा बेदी ने 1999 में बॉलीवुड डायरेक्ट राज कौशल से शादी कर ली थी, हालांकि पिछले साल राज की हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये रिश्ता एक दुखद अंत के साथ खत्म हो गया है. हालांकि मंदिरा इन दिनों अपने बेटे और बेटी के साथ अच्छा समय बिता रही हैं.