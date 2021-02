Valentine Week 2021 Bollywood Romantics Films You Should Watch: प्यार के इजहार के दिनों का सप्ताह यानी वेलेंटाइन वीक (Valentine Week) चल रहा है ये एक ऐसा वक्त होता है जब लोग अपनों से प्यार का इजहार करते हैं और एक अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं. इस दौरान लव-कपल अपने प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में चलिए एक नजर ड़ालते हैं उन बॉलीवुड फिल्म पर जो आपको प्यार के समंदर में गोते लगवा सकते हैं. Also Read - किसे देखकर शर्म से लाल हुईं Malaika Arora? Valentine के मौसम में इश्क की खुमारी तो नहीं?

1. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge)

1995 में आई बॉलीवुड की सबसे सुरपरहिट औऱ रोमांटिक फिल्मों से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge) आज भी लोगों को बेहद पसंद आती है. इस फिल्म में राज औऱ सिमरन का प्यार आज भी आपको इसके जादू में खो जाने पर मजबूर करेगा. ऐसे में आप इस फिल्म को अपने पार्टर के साथ जरुर देखें. Also Read - तलवार के बाद अब बंदूक लिए नज़र आईं कंगना रनौत, 'धाकड़' फोटो शेयर कर कहा- मौत की देवी...

Also Read - Mia Khalifa ने किसान आंदोलन को लेकर फिर किया ट्वीट, बोलीं- जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक....

2. वीर जारा (Veer-Zaara)

बॉलीवु में रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की फिल्म वीर-जारा (Veer-Zaara) को आप भला इस लिस्ट में कैसे शामिल नहीं करेंगे. भारत और पाकिस्तान के तनाव और अजनबियों के प्यार को दर्शाती इस फिल्म ने हर किसी का दिल जीत लिया था.

3. रांझणा (Raanjhanaa)

फिल्मकार आनंद एल. राय के लिए फिल्म ‘रांझणा’ (Raanjhanaa) एक तरफा इश्क की एक कहानी है जो आपके दिलों को अंदर तक छु जाती है. धनुष औऱ सोनम की जोड़ी आपको प्यार करने पर एक बार फिर से भरोसा दिलाती है. इस फिल्म के गाने भी आपको झूमने औऱ प्यार करने पर मजबूर कर देंगे.

4. रॉकस्टार (Rockstar)



रणबी कपूर और नरगिस फाखरी की फिल्म रॉकस्टार (Rockstar) दिल टूटने के बाद कैसे एक आम से लड़के की कहानी मोड़ लेती है और किस तरह से वो एक मशहूर सिंगर बन जाता है ये कहानी आपको हर तरह से प्यार पर भरोसा करा देगा.