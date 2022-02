Arjun Kapoor on Loving Malaika Arora And Facing Trolls: अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. ये जोड़ी अपने अलग अंदाज और स्पेशल रोमांस के लिए जानी जाती है, भले ही जमाना इस रिश्ते पर कई सारे सवाल उठाता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए हर तरह की मुश्किलें पार कर रहे हैं और हर पल साथ खड़े हैं. पिछले महीने खबरें आई थी कि इस कपल की राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन ये महज एक अफवाह थी और आज भी ये दोनों साथ में हैं और लगातार कपल गोल दे रहे हैं और प्यार के नए आयाम लिख रहे हैं. ऐसे में आज वैलेंटाइन डे (Valentines Day) के खास मौके पर एक्टर अर्जुन ने हिंदुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) को दिए एक खास इंटरव्यू में अपने दिल की बातें कही हैं और साथ ही रिश्तों पर खुलकर बाते की हैं. (Arjun Kapoor-Malaika Arora Romance)Also Read - बंद कमरे में रोमांटिक हुए Malaika- Arjun, पहली बार देखने को मिली इश्क फरमाते हुए पर्सनल फोटो

खास दिन को साथ में करेंगे सेलिब्रेट

क्या दोनों वैलेंटाइन डे में विश्वास रखते हैं और इस वैलेंटाइन पर आप उन्हें क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? इस सवाल पर अर्जुन ने कहा, 'जो मैसेज मुझे उन्हें देना है वो मैं खुद दूंगा क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट ही सही रहती हैं और हां मैं वैलेंटाइन डे में विश्वास रखता हूं. हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इस दिन स्पेशलयी एक-दूसरे के साथ स्पेंड करें और इस दिन को और खास बनाएं. हमारे रिलेशनशिप में हम छोटी से छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हैं. वैलेंटाइन डे हमारे लिए स्पेशल होता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे को कुछ अलग और खास सरप्राइज दें. मुझे मलाइका को सरप्राइज देना बहुत पसंद है और इस बार भी कुछ सरप्राइज होगा.'

एक दूजे को हमेशा किया है सर्पोर्ट

इस इंटरव्यू में जब इश्कजादे एक्टर अर्जुन कपूर से पूछा गया कि आखिर दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं तो एक्टर ने कहा कि 'मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहता हूं, वो मेरे सपोर्ट में. जो नेगेटिव बुरी चीजें हमारे रिलेशनशिप के बीच आती हैं, हम दोनों साथ में उसे निपटते हैं. कभी-कभी हमारे लिए नर्क जैसा हो जाता है. मलाइका को काफी कुछ सहना पड़ता है क्योंकि हमने अपना रिलेशनशिप ओपन किया. लेकिन मैं उनकी इस बात पर ही फिदा हूं कि इतना सहने के बाद भी वह मुझे इतना प्यार करती हैं और हमारे रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करती हैं.'

मलाइका संग रिश्ते पर ट्रोल होते हैं अर्जुन

अर्जुन कपूर ने कहा, ‘मैं जानता था कि ट्रोल्स का एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा. इन चीजों के लिए आपको कुछ भी तैयार नहीं कर सकता है सिवाय इन चीजों से गुजरने के, मैं इससे बुरे हालातों से गुजरा हूं – अपने माता-पिता को अलग होते देखना, मां का गुजरना, पिता के जीवन में बहुत सी उथल-पुथल रही है, अपने किसी करीबी को खोना, उनकी पत्नी श्रीदेवी. आपको अहसास होता है कि जिंदगी बहुत नाजुक और टेंप्रेरी है, सिर्फ प्यार ही हमेशा के लिए रहता है.’