Van Damme ने रीक्रिएट किया Ajay Devgn के आइकॉनिक 'फूल और कांटे' का स्टंट, जमकर वायरल हो रहा Video

Van Damme Split Stunt : अजय देवगन (Ajay Devgn) की सुपरहिट फिल्म ‘फूल और कांटे’ (Phool Aur Kaante) तो आपने देखी ही होगी. इस फिल्म में अजय देवगन ने दो बाइकों पर खड़े होकर आपना आइकॉनिक स्टंट सीन किया था, जिसे वो अपनी कई फिल्मों दोहरा चुके हैं. अब उन्हीं के जैसा ही स्टंट अपने एक ऐड में हॉलीवुड एक्टर वैन डेम ने किया है, सोशल मीडिया पर अब उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वैन डेम के ऐड को 9 दिनों में 48 मिलियन और कुल 115 मिलियन बार देखा जा चुका है. ऐड में देखा जा सकता है कि एक्टर वैन डेम (Van Damme) दो वॉल्वो ट्रकों पर खड़े हैं, जो एक साथ सड़क पर पीछे की दिशा में चल रहे हैं. वैन डेम का ये स्टंट देखकर हर किसी को अजय देवगन की याद आ गई. वहीं, इंटरनेट पर इस ऐड ने जमकर गर्दा उड़ाया है.

This ad by Volvo for it’s new trucks, got 48M views in 9 days and 115M in total

Van Damme’s gymnastics portion took a single take, in reverse at 25kmph. And it drove $170M in revenue for the company! pic.twitter.com/yqncKKaTJi

