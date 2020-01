नई दिल्ली: वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3डी 24 जनवरी को रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. लेकिन इसी बीच इस फिल्म के ऑनलाइक लीक होने क खबरें भी सामने भी आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तमिलरॉकर्स वेबसाइट पर लीक हुई है. बता दें कि ‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ के साथ रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म ‘पंगा’ भी ऑनलाइन लीक हो गई है.

#StreetDancer3D ‘s early estimates for Day 1 All-India nett is around ₹ 11 Crs..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 25, 2020