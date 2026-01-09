Hindi Entertainment Hindi

Varun Dhawan Acting Was Criticized Prompting The Producer Of Border 2 To Lash Out Called Anti Nationals

वरुण धवन की एक्टिंग पर उठी ऊंगली तो भड़की 'बॉर्डर-2' की प्रोड्यूसर, कहा 'राष्ट्रविरोधी लोगों को बधाई'

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर-2' को लेकर छाए हुए हैं. फिल्म में वे मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल प्ले कर रहे हैं.

फिल्म का टीजर और पहला गाना ‘घर कब आओगे’ के रिलीज के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अभिनेता ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ और ‘जुडवां-2’ के किरदार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है और उन्हें देशद्रोही करार दिया है.

वरुण धवन की एक्टिंग पर सवाल

फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, “उन सभी राष्ट्रविरोधी लोगों को बधाई, जो इस देश के प्रतिनिधि का किरदार निभाने वाले अभिनेता को गिराने के लिए पैसे दे सकते हैं. यह आपकी फिल्म है, भारत! आशा है दर्शक इन लोगों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें शर्मिंदा करेंगे.”

दरअसल, दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के इंफ्लुएंसर को फिल्म और खासकर वरुण धवन का निगेटिव पीआर करने के लिए पैसे ऑफर किए जा रहे हैं. कुछ इंफ्लुएंसर ने ऑफर हो रही डील और पैसों की रकम का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसके बाद से साफ है कि कोई है जो फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. इसी बात पर गुस्सा जाहिर करते हुए फिल्म की प्रोड्यूसर ने नाराजगी जताई है.

वरुण धवन का रिएक्शन

इससे पहले एक यूजर ने भी वरुण धवन से सवाल किया था कि लगातार आपकी एक्टिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस पर अभिनेता ने बहुत सटीक और धैर्य के साथ जवाब दिया था. उन्होंने लिखा था, ”इसी सवाल ने गाना हिट करा दिया, सब एंजॉय कर रहे हैं, रब दी मेहर.”

माना जा रहा है कि फिल्म पर निगेटिव इंपैक्ट न पड़े, इसलिए फिल्म के प्रमोशन से दिलजीत दोसांझ को दूर रखा गया है, क्योंकि वे पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की वजह से लोगों के निशाने पर आ चुके हैं.

कब रिलीज़ होगी फिल्म

फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज होना बाकी है. फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के अलावा, सनी देओल, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह दिखने वाली हैं.

(इनपुट एजेंसी)