वरुण धवन और नताशा दलाल आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, दोनों मुंबई से दूर अलीबाग में सात फेरे लेंगे. मेंशन में परिवार और करीबी दोस्तों के बीच इस खास मौके पर शामिल होंगे. जहां एक तरफ लोग वरुण को बतौर दुल्हा देखने के लिए तरस रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर भी हर तरफ दोनों की इस ग्रैंड वेडिंग के जलवे हैं. दरअसल ट्वीटर पर वरुण औऱ नताशा पर जमकर मीम्स बन रहे हैं. Also Read - VarunKiShadi: अपने 'Student' वरुण की शादी में यॉट से पहुंचे करण जौहर, 'द मैन्शन हाउस' में मचेगी धूम

वरुण और नताशा की शादी की धूम सोशल मीडिया पर खुब फैली हुई है, हर चंद घंटो और मिनटों में अलीबाग से कुछ तस्वीरें औऱ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी इस शादी में शरीक हो चुका है. जी हां सोशल मीडिया पर जमकर इसपर मीम्स बन रहे हैं. Also Read - VarunKiShadi: दोपहर के शुभ मुहूर्त में फेरे लेंगे वरुण-नताशा, शादी करवाने वेन्यू पर आए पंडित जी

