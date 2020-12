Varun Dhawan and neetu kapoor is positive for Covid-19, says I could have been more careful-अभिनेता वरुण धवन ने सोमवार को अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव होने के खबर की पुष्टि की है. वरुण ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों को ‘विटामिन’ बताते हुए लिखा, “विटामिन फ्रेंडस..तो जैसे कि कोरोना काल में मैं काम पर निकला तो कोविड-19 की चपेट में आ गया.” Also Read - करीना कपूर ने कहा- हेलो मुंबई, मैं घर आ रही हूं, तैमूर के साथ मिलकर हिमाचल में बनाए थे मिट्टी के बर्तन

उन्होंने आगे लिखा, "प्रोडक्शन के द्वारा सभी सावधानियां बरती गई, लेकिन जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है, खासकर कोविड-19 तो बिल्कुल नहीं. इसलिए कृपया अधिक सावधानी बरतें. मेरे ख्याल से मैं और अधिक सावधान रह सकता था. लोग मुझे जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं भेज रहे हैं और इस वक्त मेरा जुनून काफी ज्यादा है. शुक्रिया."

वरुण चंडीगढ़ में राज मेहता की फिल्म ‘जुग जुग जियो’ की शूटिंग कर रहे हैं और इसी दौरान वह संक्रमित हुए हैं. कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि नीतू कपूर और मेहता भी कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं.

फिलहाल के लिए फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है.