वरुण धवन (Varun Dhawan) के लिए ये साल बेहद खास रहा है, दरअसल वरुण धवन (Varun Dhawan) ने इसी साल 24 जनवरी, 2001 को अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की थी. वरुण और नताशा की शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं और इसी बीच वरुण धवन (Varun Dhawan) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने पिता बनने की बात कही है. वरुण धवन (Varun Dhawan) का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

वरुण धवन (Varun Dhawan) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक पपी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. वरुण (Varun Dhawan) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने कैप्शन में लिखा- 'फादरहुड, मैं अभी तक अपने लड़के को नाम नहीं दे पाया हूं. कृपया मेरी मदद करें'.



वरुण (Varun Dhawan) के इस वीडियो पर कई सारे फैंस और सेलेब्स और बॉलीवुड स्टार ने कमेंट किया है. जैकलीन फर्नांडीज ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मैं अपनी बिल्ली के साथ इसकी डेट अरेंज करवा दूंगी. इससे पहले, अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर अपनी मां करुणा को जन्मदिन की बधाई दी.