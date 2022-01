Varun Dhawan mourns the loss of his driver Manoj dada: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) पर कल रात को दूखों का पहाड़ टूट गया है. दरअसल धवन परिवार के बेहद खास और वरुण धवन के ड्राइवर मनोज साहू (Varun Dhawan driver Manoj Sahu Death) के निधन को लेकर काफी दुखी हैं. बता दें कि ये घटना तब हुई जब वरुण मंगलवार को महबूब स्टूडियो में एक ब्रैंड की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनके ड्राइवर मनोज साहू को हार्ट अटैक हुआ जिसके बाद उन्हें आनन फानन में पास के अस्तपाल लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर खुद वरुण मौजूद थे. हालांकि, वे उन्हें बचा नहीं पाए और डॉक्टरों ने उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. दरअसल अस्पताल पहुंचकर मनोज को एक और दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. इस खबर के सामने आने के बाद वरुण के फैन्स भी दुखी हैं. वरुण धवन ने अपने ड्राइवर मनोज के लिए इमोशनल नोट लिखा है.Also Read - आधी रात को सोते वक्त Chunky Pandey ने गुलशन ग्रोवर की काट दी थीं मूंछें, फिर ये काम करने को मजूबर हो गए विलेन

ऐसे में अब वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर अपने ड्राइवर मनोज का वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर सबके सामने अपने इस ड्राइवर की जमकर तारीफें करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वरुण कहते नजर आ रहे हैं, 'मनोज मेरी लाइफ में पिछले 26 सालों से हैं, वह मेरे लिए सबकुछ थे.मैं इस दुख को शब्दों में बयां नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि लोग उन्हें उनके हाजिरजवाबी, ह्यूमर और पैशन के लिए उन्हें हमेशा याद रखें, मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि आप मेरी लाइफ में थे मनोज दादा. वरुण ने आगे कहा मैं चाहता हूं कि आप सब मनोज से मिलें, यह मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरी पूरी जर्नी में मनोज मेरे साथ रहे हैं. वहीं वरुण ने मनोज से पूछा तुझे कैसा लगा था है, 'तो मनोज मुस्कुराते हुए कहते हैं बहुत अच्छा'.

इस घटना से वरुण के पिता डेविड धवन भी दुखी हैं और उन्होंने मनोज की फैमिली का ध्यान रखने का वादा किया है. बता दें, वरुण से पहले मनोज साहू उनके पिता के ही ड्राइवर थे. मनोज अपनी पत्नी और दो बच्चों को पीछे छोड़ गए हैं, जिसका जिम्मा अब धवन परिवार ने लिया है.