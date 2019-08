मुंबई. सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करना आजकल चलन सा बन गया है. आए दिन नेताओं, एक्टर्स या बड़ी हस्तियों को हम ट्रोल (Social Media Troll) होते हुए देखते हैं. इनमें से कुछ लोग ट्रोलर्स को अनदेखा करते हैं तो कुछ उन्हें टका सा जवाब देकर चलता करने की कोशिश. बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhavan) भी उन लोगों में से हैं, जो ऐसे ट्रोलर्स को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उनके सवाल पर हथौड़े जैसा जवाब देते हैं. जी हां, बीते दिनों वरुण धवन ने एक हॉलीवुड फिल्म की तारीफ की, तो इंटरनेट पर एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करने का प्रयास किया. इस पर वरुण ने ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद कर दी.

वरुण धवन ने मसाला मूवी करने को लेकर उनकी आलोचना करने वाले एक ट्रोलर को करारा जवाब दिया और एक छोटी सी सलाह भी दी. यह तब शुरू हुआ जब वरुण ने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स : हॉब्स एंड शॉ की तारीफ की. वरुण ने ट्वीट किया, “‘हॉब्स एंड शॉ’ देखी. एक बेहतरीन सिनेमा देखने को मिला. रॉक ने इसमें जान डाल दी. लंदन का पीछा करने वाला सीन सबसे बेहतरीन है.”

Maybe you should not have Harry Potter as your profile picture when you try to teach people what to do son. Now go to bed 🛌 https://t.co/wMBFC4a1AC

— Varun Dhawan (@Varun_dvn) August 3, 2019