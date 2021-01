Varun Angry on Paparazzi Because Of Natasha: वरुण धवन (Varun Dhawan)और नताशा दलाल (Natasha Dalal) कल शादी के बंधन में बंध गए हैं, सोशल मीडिया (Social Media) पर इसी कपल के चर्चे हैं. दोनों साथ में बेहद कमाल के लग रहे हैं और इनकी तस्वीरें देखकर आपको भी कपल से प्यार हो जाएगा. अलीबाग के आलीशान रिजॉर्ट ‘द मेन्शन हाउस’ (The Mansion House) में इस कपल ने सात फेरे लिए. जिसके बाद ये अपना दीदार कराने बाहर आए लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि वरुण अपनी नई दुल्हनिया को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हो गए. Also Read - वरुण को दुल्हा बनते देख करण जौहर ने कही ये खास बात, मैसेज पढ़कर आप भी हो जाएंगे इमोशनल

दरअसल शादी खत्म होने के बाद (Varun Dhawan)और नताशा दलाल (Natasha Dalal) जब पहली बार Paparazzi के सामने आए तो उन्हें देखकर फोटोग्राफर बेहद उत्साहित हो गए और शादी की मुबारकबाद देने लगे. फोटोग्राफर इस दौरान वरुण औऱ नताशा का नाम लेकर उन्हें कैमरे की तरफ देखने को कह रह थे, इस दौरान वरुण थोड़े नाराज आए औऱ उन्होंने बार बार नताशा का नाम लेने पर Paparazzi को कुछ नसीहत दे ड़ाली. Also Read - Varun Dhawan-Natasha Dalal Wedding Venue Cost: अंदर से ऐसा दिखता है The Mansion House, लाखों में है रेंट-Inside Pics

दरअसल वरुण धवन इस दौरान समझ गए थे कि नताआश थोड़ी परेशआन हो रही हैं, ऐसे में उन्होंने सभी को चुप करवाने की कोशिश की और शांत रहने को बोला. वरुण बोले- ‘आराम से, आराम से…डर जाएगी बेचारी’. उनकी बात पर पैपराजी समेत नताशा भी हंस पड़ीं. Also Read - Varun Dhawan Natasha Dalal Marriage Photo: वरुण धवन की दुल्हनिया नताशा दलाल के बारे में कितना जानते हैं आप, जानें इनसाइट स्टोरी

सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है, मशहूर फोटोग्राफर वायरल भयानी (Viral Bhayani) ने इसे अपने इंस्टा अकांउट पर शेयर किया है जिसे देखकर आफ भी हंस पड़ेंगे.वरुण की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. स्टार्स और फैंस नई विवाहित जोड़ी को शुभकामनाएं दे रहे हैं.