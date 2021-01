Varun Dhawan Natasha dalal NewlyWeds Couple actor thanked all the fans See First Tweet after Marriage- जस्ट-मैरिड अभिनेता वरुण धवन ने बुधवार को ट्वीट कर अपने और उनकी पत्नी, फैशन डिजाइनर नताशा दलाल के प्रति दिखाए गए प्यार और पॉजिटिविटी के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, “पिछले कुछ दिनों से मुझे और नताशा को सभी से बहुत प्यार और पॉजिटिविटी मिली है, इसलिए मैं हर किसी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.” Also Read - Bigg Boss 14: खुले में नहाईं राखी सावंत, राहुल वैद्य बोले- हमारे तो भाग्य जाग गए, Video Viral

वरुण ने अपने बचपन के प्यार नताशा से रविवार को अलीबाग के द मेंशन हाउस रिसॉर्ट में शादी कर ली. महामारी के कारण, शादी में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों ही शामिल हुए थे.

The last few days me and natasha have received so much love and positivity from everyone so just wanted to thank everyone from the bottom of my heart 🙏

— VarunDhawan (@Varun_dvn) January 27, 2021