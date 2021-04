Anjini Dhawan Sahre Bold Picture In White Dress See Viral One: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) की भतीजी अंजिनी धवन (Anjini Dhawan) सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बोल्ड और हॉट अंदाज के लिए जानी जाती हैं. अंजिनी (Anjini Dhawan) ने अपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें पोस्ट की हैं वो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं और उनके फोटोज इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. ऐसे में अब अंजिनी (Anjini Dhawan) ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक बेहद सादगी वाली लेकिन बोल्ड फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद कमाल की लग रही हैं. Also Read - वरुण धवन की भतीजी Anjini Dhawan की इन तस्वीरों में दिखेगा हॉटनेस, Bikini Photos से मचाती हैं तबाही

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Anjini Dhawan) की भतीजी अंजिनी धवन (Anjini Dhawan) इन दिनों अपनी हॉट तस्वीरों को लेकर चर्चा में बनी हुईं हैं. अंजिनी धवन (Anjini Dhawan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर को शेयर किया है. इसमें वो सफेद रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए अंजिनी ने लिखा "जब शैंपू की तुलना में अपना कंडिशनर जल्दी खत्म हो जाता है."

View this post on Instagram A post shared by Anjini Dhawan (@anjinidhawan)



अंजिनी (Anjini Dhawan) की इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर काफी पसंद किया जा रहा है, तस्वीर को कई हजार लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं उनकी इस तस्वीर शनाया कपूर ने कमेंट कर लिखा, ‘ब्यूटी’.

View this post on Instagram A post shared by Anjini Dhawan (@anjinidhawan)



अंजिनी अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अंजिनी ने इससे पहले भी अपनी ग्लैमरस तस्वीरों को शेयर करके चर्चा में रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Anjini Dhawan (@anjinidhawan)



बता दें कि अंजिनी ने अभी बॉलीवुड में अपना डेब्यू नही किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैंस फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है. साथ ही वो उनके कई स्टार किड्स फ्रेंड है, जिनके साथ वो अक्सर घूमते और पार्टी करते हुए स्पॉट की जाती हैं