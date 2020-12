Varun Dhawan on working with father David Dhawan He’s a livewire full of energy- नए जमाने के बॉलीवुड स्टार वरुण धवन आगामी फिल्म ‘कुली नंबर 1’ के लिए अपने पिता और फिल्म निर्माता डेविड धवन के साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले वे ‘मैं तेरा हीरो’ और ‘जुड़वा 2’ में अपने पिता के साथ काम कर चुके हैं. वरुण ने उनके साथ काम करने को लेकर कहा कि वे लाइववायर हैं, यानि कि हर समय उर्जा से भरे रहते हैं. पिता के साथ काम करने के अनुभव के बारे में वरुण ने बताया, “वो एक लाइववायर हैं. उनके पास हर दिन के काम का कोटा होता है और उसे हमें पूरा करना होता है. जब तक हम काम करते रहते हैं और उसे पूरा करते हैं, तब तक सब ठीक रहता है.” Also Read - Mouni Roy Hot Pics: गुलाबी ड्रेस में मौनी रॉय ने फिगर किया फ्लांट, अदाएं देखकर कोई लुट न जाए तो क्या करे?

क्रिसमस पर रिलीज होने वाली कुली नंबर 1 में परेश रावल, राजपाल यादव और जॉनी लीवर भी हैं.