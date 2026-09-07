Varun Dhawan Hanuman Ansh: मां के साथ 'हनुमान अंश' देखने पहुंचे वरुण धवन, फिल्म को बताया 'दिव्य'

Varun Dhawan Hanuman Ansh Reaction: वरुण धवन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर 'हनुमान अंश' के बारे में अपना रिएक्शन शेयर किया और उन्होंने इसे जमकर सराहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/varun-dhawan-praises-hanuman-ansh-after-watching-it-with-his-mother-calls-shobhinaw-satyaa-brilliant-and-film-a-divine-experince-8518441/ Copy

Varun Dhawan Hanuman Ansh Reaction: अपनी मां के साथ थिएटर में ‘हनुमान अंश’ देखने के बाद वरुण धवन इस फ़िल्म से बहुत प्रभावित हुए. सोशल मीडिया पर उन्होंने फ़िल्म की ज़ोरदार तारीफ़ की और दर्शकों से अपील की कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर यह फ़िल्म ज़रूर देखें. वरुण ने बताया कि किसी ने भी उनसे इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसके बारे में बात की है. भगवान हनुमान के साथ अपने निजी जुड़ाव का ज़िक्र करते हुए, एक्टर ने कहा कि यह अनुभव कुछ अलग ही था और इसे सिर्फ़ एक फ़िल्म कहना काफ़ी नहीं होगा.

वरुण धवन ने ‘हनुमान अंश’ पर क्या कुछ कहा

अपनी मां के साथ फ़िल्म देखने के बाद, वरुण धवन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर ‘हनुमान अंश’ के बारे में अपना रिएक्शन शेयर किया. एक्टर ने इस अनुभव को “शानदार” बताया और दर्शकों को यह फ़िल्म ज़रूर देखने की सलाह दी थी. अपने वीडियो मैसेज में, वरुण ने लोगों से अपने माता-पिता, बच्चों और दोस्तों के साथ थिएटर जाकर फ़िल्म देखने के लिए कहा उन्होंने साफ़ किया कि यह सलाह पूरी तरह से उनकी अपनी मर्ज़ी से थी. वरुण ने बताया कि फ़िल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क नहीं किया था और न ही उन्हें यह वीडियो बनाने के लिए कहा था.

अनुभव को “कुछ दिव्य” बताएंगे

वरुण ने आगे कहा कि वह ‘हनुमान अंश’ को सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं कहेंगे, बल्कि इसके अनुभव को “कुछ दिव्य” बताएंगे. वरुणने दर्शकों से अपील की कि वे इसके बारे में सिर्फ़ सुनने के बजाय इसे ख़ुद देखें. अपनी बात खत्म करते हुए, वरुण ने एक बार फिर दर्शकों से कहा कि वे थिएटर जाएं और अपने प्रियजनों के साथ ‘हनुमान अंश’ का अनुभव करें. वरुण ने अपनी बात “जय सीताराम” कहकर समाप्त की, जिससे उनकी सलाह में एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक भाव जुड़ गया.

नीम करौली बाबा कहानी

‘हनुमान अंश’ लक्ष्मण दास की आध्यात्मिक यात्रा को दिखाता है, जो आगे चलकर नीम करौली बाबा के रूप में पूजनीय बने. ब्रज की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी युवा लक्ष्मण से शुरू होती है, जो अपनी माँ को खोने के बाद जीवन के सवालों के जवाब तलाश रहे हैं. भगवान हनुमान और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर, उनकी यह खोज धीरे-धीरे ईश्वर को पाने की गहरी चाहत में बदल जाती है. जैसे-जैसे लक्ष्मण बड़े होते हैं, वे एक घूमते-फिरते साधु का जीवन अपना लेते हैं. फ़िल्म में उनके ध्यान, तपस्या और असाधारण अनुभवों के दौर को दिखाया गया है. सबसे अहम घटनाओं में से एक है ट्रेन से जुड़ी वह मशहूर घटना, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक अहम मोड़ साबित होती है.