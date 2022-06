Varun Dhawan: वरुण धावन बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है, जल्द ही वो अपनी फिल्म ‘जुग जुग जियो’ (Jug Jugg Jeeyo) से बड़े पर्दे पर कॉमेडी और इमोशन का तड़का लगाने वाले हैं. वरुण धवन की फैंस की संख्या करोड़ों में हैं जो अपने चहेते एक्टर पर जान छिड़कते हैं. वरुण भी अपने फैंस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हाल ही में इसका एक उदाहरण सामने आया है. सोनू सूद (Sonu Sood) की तरह वरुण धवन भी मजबूर लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने अपने एक फैन की मदद का वादा किया है, जिसने आरोप लगाया है कि उसकी मां के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, पिता उन्हें प्रताड़ित करते हैं.Also Read - अनुपमा अपटेड: अनुपमा को मिलेगा अनुज से सबसे बड़ा धोखा, सामने आएगा पति की बेटी और पत्नी का सच

अपने फैन की अपील पर वरुण धवन ने वादा किया कि वो स्थानीय अधिकारियों से बात करेंगे और इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे. वरुण की सांत्वना के बाद फैन ने भी उन्हें धन्यवाद कहा है. मामला उस समय सामने आया है जब ट्विटर पर वरुण धवन के फैन पेज को संभाल रही लड़की ने अपनी कहानी बयां की. लड़की ने लिखा, सर, मैं पिछले कुछ समय से अपने पिता द्वारा अत्याचार और मारपीट का सामना कर रहा हूं. वो मेरी मां और मेरे साथ हर रोज मारपीट करते हैं. पिछले चार दिनों से उन्होंने हमें खाना नहीं दिया है, साथ ही हमारे साथ गाली-गलौच और धमकी देते हैं.'

This an extremely serious matter and if this is true I will help will u and speak to the authorities. https://t.co/IaIOEMFk8u

— VarunKukooDhawan (@Varun_dvn) June 6, 2022