Varun Dhawan Runs Shirtless While Shooting For Bhediya: बॉलीवुड के मशूहर एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) इन दिनों अपने आगामी फिल्म ‘भेड़िया’ (Bhediya) की शूटिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश की वादियों में गए हुए हैं. ऐसे में एक्टर को वहां पर खुब अच्छा लग रहा है औऱ वहां से अपनी कई सारी फोटो औऱ वीडियो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो खुली सड़को पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Varun Dhawan की शर्टलेस फोटो देखकर आपका भी धड़क जाएगा दिल, सोशल मीडिया पर फैंस हुए दिवाने

इस वीडियो में वरुण धवन (Varun Dhawan) देवरथ विजय के साथ दौड़ लगा रहे हैं. ये दोनों पहाड़ पर चढ़ाने की रेस लगा रहे हैं. वरुण (Varun Dhawan) शर्टलैस होकर दौड़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने शूज और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वरुण (Varun Dhawan) के बाल बिखरे हुए हैं औऱ दाढ़ी बढ़ी हुई है. वरुण (Varun Dhawa) द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो बहुत पसंद किया जा रहा है. Also Read - Varun Dhawan ने अनुपम खेर को दिखाया अपना बेहद आलिशान घर, Video में देखें घर की खूबसूरती

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)



वरुण धवन ने इसके पहले अरुणाचल प्रदेश से जो वीडियो और तस्वीरें शेयर की थी उसमें वो वहां के किी स्थानीय बच्चे को गोद में उठाकर खेलते नजर आए थे. यह वीडियो खासा वायरल हुआ था.