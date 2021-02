Varun Dhawan flaunts his chiselled body viral on social media: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) बॉलीवुड के उन एक्टरों में शामिल हैं जो ना केवल अपनी अच्छा एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं बल्कि वो अपनी फिटनेस और साथ ही शानदार डांस के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में वरुण (Varun Dhawan) ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल (Natsha Dalal) के साथ सात फेरे लिए हैं. शादी के बाद वरुण और नताशा कही बाहर नहीं गए बल्कि ये कपल मुंबई में ही है. Also Read - 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' को अब पहचानना मुश्किल! स्विमिंग पूल से Harshaali Malhotra का VIDEO VIRAL



वरुण (Varun Dhawan) ऐसे में अपने आनी वाली फिल्मों औऱ बाकि प्रोजक्ट पर काम कर रहे हैं औऱ जमकर जिम में भी पसीना बहा रहे हैं. एक्टर वरुण (Varun Dhawan) ने अपने फैंस को इसकी एक झलक भी दिखाई है जिसे देखकर हर कोई उनका दिवाना हुआ जा रहा है. दरअसल वरुण (Varun Dhawan) ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो शर्टलेस नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

वरुण (Varun Dhawan) ने अपने सोशल मीडिा पर जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें वो हॉट लग रहे हैं और साथ उन्होंने इस दौरान पोज भी दिए हैं. वरुण (Varun Dhawan) की बॉडी और उनके एब्स देखकर ना केवल उनके फैंस बल्कि एक्टर टाइगर भी उनके फैंस को गए हैं. टाइगर श्रॉफ समेत कई सारे सेलेब्स ने भी उनके इस अवतार को पसंद किया है. टाइगर श्रॉफ ()Tiger shroff) ने उनकी तस्वीर पर फायर इमोजी सेंड किया.