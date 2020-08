Also Read - सिद्धांत चतुर्वेदी को आई सुशांत की याद, वीडियो पोस्ट कर कहा- दोनों भाई खूब नाचे हैं शेयर करना तो बनता है गुरु!

View this post on Instagram

Happy birthday Papa!! 🎂 Thank u for teaching me to handle success and failure.Thank you for not only being my dad… but also my friend! Watch a similar story of father-son friendship – Tera Yaar Hoon Main, only on Sony SAB! #terayaarhoonmain @sabtv Directed by – @raj_a_mehta Dop- Sudhir