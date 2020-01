नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) जल्द ही श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म ‘स्ट्रीट डांसर 3डी (Street Dancer 3D)’ में नजर आने वाले हैं. जिसके चलते वह इस समय अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) के साथ ही इस फिल्म में उनके साथ प्रभु देवा (Prabhu Deva), राघव जुयाल, अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana) और नोरा फतेही (Nora Fatehi) भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में वरुण काफी व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वरुण धवन ने दो दिन भारतीय वायुसेना (Indian airforce.) के जवानों के साथ बिताए. जिसकी कुछ तस्वीरें वरुण धवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की हैं.

वरुण धवन (Varun Dhawan) ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “मैंने भारतीय वायुसेना के जवानों साथ दो जादुई दिन बिताए हैं. यह मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन अनुभव है. मैं उन महिलाओं और पुरुषों का आभारी हूं, जो हमारे देश की सेवा करते हैं. जय हिंद.”

I have spent the most magical 2 days with the Indian airforce. This has been the best experience of my life. I have so much gratitude for men and women who serve our nation thank you 🙏 🇮🇳 jai Hind pic.twitter.com/5aJ3EMM9CS

— Varun SAHEJ Dhawan (@Varun_dvn) January 10, 2020