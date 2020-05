Also Read - कोरोना से तंग आकर वरुण धवन ने खूब बरसाई गालियां, VIDEO बनाकर निकाली झल्लाहट

View this post on Instagram

Love you maa si rip ❤️ ॐ ॐ ॐ ॐ भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ॐ भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ॐ भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्