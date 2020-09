Varun Sharma happy to hear Sexa and chucha from sushant singh movie Chhichhore-अभिनेता-हास्य अभिनेता वरुण शर्मा का कहना है कि फैंस उन्हें लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन किरदारों के नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. अभिनेता ने कहा, “यह मुझे वास्तव में बहुत खुशी देता है कि जब लोग मेरे नाम के बजाय मुझे चूचा या सेक्सा (‘फुकरे’ और ‘छिछोरे’ फिल्मों में उनके किरदारों के नाम) कहते हैं. किसी भी अभिनेता के लिए उसके पात्रों के नाम से पहचाने जाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है.” Also Read - Sandalwood drug case: रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी को नहीं मिली जमानत

वरुण को बॉलीवुड में सबसे मजेदार प्रतिभाओं में से एक के रूप में पहचाना जाता है. वे एक इंटरैक्टिव स्टैंड-अप कॉमेडी शो में होस्ट भी बने हैं. इसका शीर्षक 'सबसे फनी कौन?' है. इस नए शो में 10 मिनट वाले एपिसोड्स हैं और इसमें 10 हास्य कलाकार हैं.

वरुण ने कहा, “मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत आभारी हूं और उनका मनोरंजन करने के लिए वापस आने पर खुश हूं.”

इसके प्रत्येक एपिसोड में दो प्रतिभागियों को कॉमेडी करते देखा जा सकता है. शो ‘सबसे फनी कौन?’ फ्लिपकार्ट ऐप पर लाइव है.