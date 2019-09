मुंबई: मशहूर कथक डांसर वीरू कृष्णन का मुंबई में निधन हो गया है. वह ‘हम हैं राही प्यार के’ और ‘राजा हिंदुस्तानी’ जैसी फिल्मों में अपने निभाए गए किरदारों की वजह से जाने जाते हैं. शनिवार को कृष्णन के आकस्मिक निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है. ऐसे में प्रियंका चोपड़ा जोनस, टिस्का चोपड़ा और करणवीर बोहरा जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने उनसे कथक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था.

You taught me to dance when I was two left feet. Your patience and passion for dance was so infectious that each one of us not only learned Kathak, but so much more from you. You will always be remembered Guruji. 🙏 #panditveerukrishnan https://t.co/pfQerVQgby — PRIYANKA (@priyankachopra) September 7, 2019

प्रियंका ने ट्वीट किया कि आपने मुझे डांस सिखाया जब मुझे इसकी समझ नहीं थी. डांस के प्रति आपका रुझान और जुनून इतना प्रभावित करने वाला था कि हम में से हर किसी ने आपसे न केवल कथक सीखा बल्कि और भी बहुत कुछ सीखा. आप हमेशा याद किए जाएंगे गुरूजी. टिस्का ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है जिसमें कृष्णन ‘चटनी’ एक्ट्रेस को नृत्य का प्रशिक्षण देते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही टिस्का ने एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें टिस्का ने जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाने के लिए उनकी सराहना की है.

A sad sad day, my Guruji #PanditVeeruKrishnan left us.He taught me so much besides #Kathak Most important of all was to have a laugh while doing one’s best. Guruji I will miss you deeply. You were one of a kind.. may you dance into heaven and may the heavens dance with you.. #RIP pic.twitter.com/SLXCNm7X9s — Tisca Chopra (@tiscatime) September 8, 2019



उन्होंने लिखा कि एक बहुत दुखद दिन..मेरे गुरूजी पंडित वीरू कृष्णन हम सबको छोड़कर चले गए. उन्होंने कथक के अलावा भी मुझे बहुत कुछ सिखाया जैसे कि पैसे की कीमत को समझना, किसी भूमिका का पालन अच्छे ढंग से करना, उत्कृष्टता की तलाश में थकान से परे जाना, एक कलाकार के तौर पर ऑल राउंडर बनना और कुछ अच्छा करते हुए सदैव मुस्कुराना. गुरूजी मैं आपको बहुत याद करूंगी.

This is very sad news indeed. Prayers and heartfelt condolences to Guruji’s family. He really was an institution & his passion for kathak and patience with his students made him an exemplary teacher. #RIP #panditveerukrishnan https://t.co/LDoSh3Ok6G — Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) September 7, 2019



लारा दत्ता भूपति ने कहा कि यह वास्तव में एक दुखद खबर है. गुरूजी के परिवार के प्रति दिल से मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं. वह वास्तव में एक संस्थान थे और कथक के लिए अपने जुनून और छात्रों के प्रति धर्य ने उन्हें एक अनुकरणीय शिक्षक बनाता है. करणवीर ने इसे एक ‘विराट क्षति’ बताते हुए लिखा, “मुझे यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि मेरे प्रिय गुरूजी ने स्वर्ग की अपनी यात्रा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं..हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है. उनके जैसे शिक्षक बहुत कम ही होते हैं. यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. कृष्णन के निधन के कारण के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है.