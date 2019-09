तेलुगू फिल्मों के जाने-माने अभिनेता वेणु माधव का बुधवार को निधन हो गया. 39 साल के वेणु ने 12.20 मिनट पर आखिरी सांस ली. उनके इस तरह चले जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. वेणु लंबे समय से बीमार चल रहे थे. किडनी की दिक्कतों से वे काफी परेशान थे. खबरों के मुताबिक, वेणु का लंबे समय से इलाज चल रहा था और उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा था. मंगलवार को उनकी हालत देखते हुए हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. बुधवार दोपहर कॉमेडी एक्टर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. वेणु की मौत की खबर सुनकर उनके फैंस #RIPVenuMadhav ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

#RIPVenuMadhav garu. Thank you for your contribution to telugu cinema. Condolences to his family and friends.

Saddened to know the news about Venu Madhav Garu demise. your contribution to TFI will be remembered forever. My sincere condolences to the family.#RIPVenuMadhav 🙏

#RIPVenuMadhav 🙏

— Gopichand Malineni (@megopichand) September 25, 2019