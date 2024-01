महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड 2023 से सम्मानित होंगे दिग्गज एक्टर Ashok Saraf, राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने किया ऐलान

Maharashtra Bhushan Award 2023 : बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के दिग्गज एक्टर अशोक सराफ (Ashok Saraf) भले ही कुछ समय से हिंदी फिल्मों से दूर हों, लेकिन मराठी में वो काफी एक्टिव हैं. आखिरी बार अशोक फिल्म ‘वेड’ में नजर आए थे. उन्होंने रितेश देशमुख के पिता का किरदार निभाया था. मराठी फिल्मों में अशोक सराफ के योगदान को देखते हुए अब उन्हें ‘महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड 2023’ से सम्मानित किया जाएगा. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को इस खुश खबरी का ऐलान किया. फिल्म इंडस्ट्री से महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड 2023 मिलने पर अशोक सराफ को ढेर सारे बधाई संदेश मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस ने भी उन्हें बधाई देते हुए बॉलीवुड फिल्मों में वापसी करने की अपील की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड’ राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है.

Renowned actor Ashok Saraf’s name announced for Maharashtra Bhushan award for the year 2023, CM Eknath Shinde announces his name.

January 30, 2024