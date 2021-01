Biswajit Chatterjee to be honoured with Indian Personality of the Year Award: कई यादगार बंगाली फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता और निर्देशक बिस्वजीत चटर्जी (Biswajit Chatterjee) को गोवा में शुरू हुए 51 वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड (Indian Personality of the Year Award) देने की घोषणा हुई है. देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बिस्वजीत चटर्जी को मार्च 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के मौके पर यह अवार्ड दिया जाएगा. Also Read - IFFI में दिखाई जाएगी सुशांत सिंह राजपूत की 'छिछोरे' और तापसी पन्नू की ‘सांड की आंख’

बिस्वजीत चटर्जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्हें फिल्म बीस साल बाद में कुमार विजय सिंह, कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलियां में शेखर और फिल्म किस्मत में विक्की जैसे यादगार किरदारों के लिए जाना जाता है. उनकी जोड़ी आमतौर पर आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जैसी उल्लेखनीय अभिनेत्रियों के साथ नजर आती थी.

बिस्वजीत चटर्जी ने कई यादगार बंगाली फिल्में दीं हैं. उनकी प्रमुख बंगाली फिल्मों में चौरंगी (1968) और उत्तम कुमार के साथ गढ़ नसीमपुर और कुहेली इसके बाद में श्रीमान पृथ्वीराज (1973), जय बाबा तारकनाथ (1977) और अमर गीती (1983) शामिल हैं. बिस्वजीत ने वर्ष 1975 में अपनी फिल्म ‘कहते हैं मुझको राजा’ का निर्माण और निर्देशन किया. अभिनेता एवं निर्देशक के अलावा वह एक गायक और निर्माता भी रहे हैं.

