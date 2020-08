Dilip Kumar’s brother Aslam Khan passes away due to covid 19- ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा है. खबर है कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के भाई असलम खान का निधन हो गया है. आज सुबह असलम खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली. Also Read - रिया चक्रवर्ती- महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट लीक, ‘आयशा.. अब आगे बढ़ रही है’

बता दें कि दिलीप कुमार के दोनों छोटे भाइयों एहसान और असलम खान को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में लाया गया था. दोनों भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे.

बता दें कि भारत में अबतक कुल 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 50 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अबतक 26 लाख 47 हजार 316 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से 51,045 लोगों की मौत हो चुकी है.