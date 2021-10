Top Entertainment News 16 October 2021: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि जिसकी वजह से फैंस का ध्यान उनकी तरफ खिंचता चला जाता है. ऐसे में आज शनिवार का दिन भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी अहम रहा. एक तरफ जहां फारुख जफर का निधन हो गया वहीं दूसरी तरफ हंसल मेहता ने आर्यन खान का सपोर्ट किया है. चलिए जानते हैं आखिर 16 अक्टूबर 2021 की क्या रहीं बड़ी खबरें.Also Read - शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, लगाए यौन उत्पीड़न समेत कई सारे आरोप

फारुख जफर का निधन

शुक्रवार शाम 7 बजे लखनऊ में फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री फारुख जफर (Farrukh Jaffer) का 88 साल की उम्र में निधन हो गया. फारुख जफर हाल ही में गुलाबो सिताबो फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी फातिमा बेगम की भूमिका में नजर आई थीं.

हंसल मेहता ने किया आर्यन खान का सपोर्ट

मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान (Aryan Khan) का समर्थन करते हुए फिल्म निर्माता हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने भारत में मारिजुआना को लीगल करने की बात कही है. हंसल मेहता ने ट्वीट कर कहा मारिजुआना का सेवन कई देशों में लीगल है और कई देशों में इसका सेवन गैर अपराध की कैटेगरी में आता है. हमारे देश में नशीले पदार्थों पर नियंत्रण से ज्यादा मारिजुआना का इस्तेमाल इसके सेवन करने वालों के उत्पीड़न के लिए किया जाता है. इसके साथ ही हंसल मेहता ने सेक्शन 377 को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाने की बात भी कही.

ऋतिक रोशन ने शुरू की विक्रम वेधा की शूटिंग

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशनने साउथ की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक की शूटिंग शुरू कर दी है. ऋतिक रोशन के इस फिल्म कब शूटिंग की जानकारी इसके मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शूटिंग से जुड़ी एक तस्वीर शेयर करके दी है.

अनुपमा फेम एक्टर के साथ हुआ फ्रॉड

अनुपमा एक्टर पास कलवंत ने ऑनलाइनएक 6 हजार रुपये की कीमत का 'Nothing Ear' नाम का एक ईयरफोन मगाया था. लेकिन, जब उन तक ऑर्डर पहुंचा तो डिब्बा देखकर वह हैरान रह गए. ऑर्डर रिसीव करने पर पारस ने देखा कि इसमें तो ईयरफोन हैं ही नहीं. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

So Here I Have Received Nothing In @nothing box From @Flipkart ! Flipkart is actually getting worse with time and soon people are going to stop purchasing products from @Flipkart ! pic.twitter.com/wGnzU0MlNq

— Paras Kalnawat (@paras_kalnawat) October 13, 2021