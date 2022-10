Jitendra Shastri Passes Away: दिग्गज एक्टर जीतू शास्त्री उर्फ ​​जितेंद्र शास्त्री अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने शनिवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. जितेंद्र शास्त्री बॉलीवुड में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में कुछ अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं. वह न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि थिएटर की दुनिया में भी एक बड़ा नाम थे. जितेंद्र ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय कौशल सीखा. जितेंद्र शास्त्री ने ‘लज्जा’, ‘दौर’, ‘चरस’, ‘ब्लैक फ्राइडे’ जैसी कई फिल्मों में काम किया था.Also Read - आज ही Netflix, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम पर देखें दिमाग हिला देने वाली ये फिल्में और वेब सीरीज

साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के लिए उन्हें खासतौर पर सराहा गया. फिल्म में उन्होंने नेपाल में बैठे एक मुखबिर की भूमिका निभाई, जो एक कुख्यात आतंकवादी को पकड़ने में मदद करता है. इस भूमिका के लिए उन्हें सराहना और पहचान मिली. बॉलीवुड के जाने माने चेहरों में से एक संजय मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से जितेंद्र शास्त्री के साथ अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया है. Also Read - Faraaz: हंसल मेहता को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आतंकवादी हमले पर आधारित फिल्म पर नहीं लगेगी रोक

जीतू भाई आप होते तो आप कुछ ऐसा बोलते, ” मिश्रा sometimes क्या होता है ना कि, mobile में नाम रह जाता है, और इंसान network से out हो जाता है “, you are out of the world, but will always remain in network of my mind and heart 😔🙏 Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/XWP78ULCiO

— Sanjay Mishra (@imsanjaimishra) October 15, 2022