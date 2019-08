मुंबई: दिग्गज अभिनेत्री विद्या सिन्हा का गुरुवार को दिल और फेफड़े की बीमारी के चलते निधन हो गया. पारिवारिक सूत्रों से इसकी जानकारी मिली. बासु चटर्जी की फिल्म ‘रजनीगंधा’ (1974) से उन्हें लोकप्रियता मिली थी. विद्या ने 71 साल की उम्र में जुहू के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली. सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें पिछले रविवार को यहां भर्ती कराया गया था.

Mumbai: Veteran actor Vidya Sinha passes away in a hospital in Juhu. She had acted in various movies including ‘Chhoti Si Baat’, ‘Rajnigandha’ and ‘Pati Patni aur Woh’. pic.twitter.com/WDMtjbMtqj

— ANI (@ANI) August 15, 2019