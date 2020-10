Veteran Bengali Artisht Pradeep Ghosh Passes Away Due To Covid 19 in Kolkata- प्रख्यात कलाकार प्रदीप घोष का शुक्रवार सुबह उनके जोधपुर पार्क स्थित आवास पर निधन हो गया. वह 78 साल के थे. यह जानकारी पारिवारिक सूत्रों से मिली है. Also Read - सारा अली खान की साड़ी देखकर लोगों ने उड़ाया मजाक- बोले 'महंगी वाली नटराज पेंसिल'

घोष के कोविड -19 टेस्ट रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वह संक्रमित थे. घोष पिछले कुछ दिनों से हल्के बुखार से पीड़ित थे लेकिन कोरोना के प्रमुख लक्षण नहीं थे.

दिवंगत की बेटी पृथा घोष ने कहा, "कल रात जब मैंने उनसे बात की, तो वह थोड़ा-थोड़ा हांफ रहे थे. मैंने पूछा कि उन्हें ठीक लग रहा है या नहीं. पिताजी ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं. चूंकि उन्हें हल्का बुखार था, हमने मूत्र परीक्षण कराया और रिपोर्ट में कुछ संक्रमण पाए गए."

Saddened at the passing away of Pradip Ghosh. He was a prominent reciter and renowned vocal artist. My condolences to his family, colleagues and his admirers.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 16, 2020