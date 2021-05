veteran composer Vanraj Bhatia dies- संगीत निर्देशक वनराज भाटिया का शुक्रवार को शहर में उनके आवास पर निधन हो गया. वह 93 वर्ष के थे. Also Read - CoronaVirus Death: सलोन के BJP MLA दल बहादुर कोरी की कोरोना से मौत, सीएम योगी हुए दुखी

सत्तर और अस्सी के दशक में ‘अंकुर’, ‘मंथन’, ‘भूमिका’, ‘जाने भी दो यारो’, ‘मोहन जोशी हाजिर हो’ और ’36 चौरंगी लेन’ जैसी फिल्मों के साथ ही टीवी शो ‘वागले की दुनिया’ और ‘बनेगी अपनी बात’ से उन्हें पहचान मिली थी. उन्हें उम्र से संबंधित मुद्दों के कारण बदनाम किया गया था. वह कुछ समय से ठीक नहीं थे. Also Read - Toofan Release Postponed: फरहान अख्तर की फिल्म 'तूफान' की बढ़ी रिलीज डेट, कहा- 'हमारा ध्यान महामारी पर है...'

संगीतकार ने 1988 में गोविंद निहलानी की प्रशंसित ‘तमस’ में अपने संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. Also Read - Hina Khan Father Passed Away: रमजान में बुरी खबर, हिना खान के पिता का निधन, नहीं चाहते थे बेटी एक्ट्रेस बने

Shocked to learn about the passing away of Vanraj Bhatia. Wagle ki Duniya , Jaane Bhi Do Yaaron, he leaves behind countless memories in his scores. My condolences to his loved ones & fans. ॐ शान्ति 🙏

— Smriti Z Irani (@smritiirani) May 7, 2021