Rajkumar Kohli Death: डायरेक्टर राजकुमार कोहली का हार्ट अटैक से निधन, 95 की उम्र में ली अंतिम सांस

Rajkumar Kohli Passes Away: 95 की उम्र में ली अंतिम सांसबॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक राजकुमार कोहली अब नहीं रहे और उनकी उम्र 93 साल थी. बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कोहली ‘जानी दुश्मन’ से लेकर ‘राज तिलक’ और ‘बदले की आग’ जैसी कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं.

Veteran film director Raj Kumar Kohli passed away in Mumbai today. He was 93 years old.

