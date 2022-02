Kannada Actor Rajesh Passed Away: कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश (Veteran Kannada Actor Rajesh) का शनिवार को निधन हो गया है. गंभीर बीमारी से जूझ रहे 89 साल के राजेश (Rajesh Passed Away) को 9 फरवरी के दिन बेंगलुरू के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी. हालांकि, शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 2.30 बजे उनका निधन हो गया। बता दें कि एक्टर की किडनी खराब होने के साथ ही उन्हें बढ़ती उम्र से रिलेटेड कई गंभीर बीमारियों ने भी जकड़ लिया था. बता दें कि एक्टर का आज शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा. वे 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, लेकिन बाद में चरित्र भूमिकाओं में नजर आए. (Kannada Actor Rajesh Passed Away) Also Read - Farhan Akhtar and Shibani Dandekar Wedding: बेहद अनोखो अंदाज में शादी करेंगे फरहान और शिबानी, जानें हर जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती राजेश को वेंटिलेटर पर रखा गया था. कन्नड़ सिनेमा के प्रशंसक दिग्गज अभिनेता के निधन से सदमे में हैं. उनकी मौत पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री Basavaraj Bommai ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा, 'कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता श्री राजेश का निधन बहुत ही दर्दनाक है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दर्द को सहने की शक्ति प्रदान करें.'

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾ ಚೇತನದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. pic.twitter.com/mRPsERxsRM — Basavaraj S Bommai (@BSBommai) February 19, 2022



राजेश ने 60 और 70 के दशक की कई बड़ी फिल्मों में काम किया और इनमें सुवर्ण भूमि, कप्पू, बिलुप्पु, पुण्य पुरुष, वृंदावन, कानिके, नम्मा माने, सुका समसरा, पूर्णिमा, बेताला गुड्डा, नम्मा बडुकू, भले भास्करा, विषकन्ये, क्रांति वीरा, उर्वशी, गृहिणी, सर्प कावुलु, कावेरी, आशीर्वाद, देवरा दुड्डू, आत्मशक्ति, वसंत नीलया और कलियुग प्रमुख हैं. अपने 45 साल से अधिक के करियर में उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया., उन्होंने 60 के दशक में कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था और अपने करियर में सैकड़ों फिल्म पुरस्कार जीते हैं. बता दें कि राजेश की बेटी आशा रानी भी एक फिल्म निर्माता हैं और उन्होंने अभिनेता अर्जुन सरजा से शादी की है.